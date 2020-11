Die Bäckerei Vero eröffnet an der Südtangente in Wolfsberg eine weitere Filiale, und zwar in den ehemaligen Kraschowitz-Räumlichkeiten. Die Filiale am Weiher und der Betrieb auf der Koralpe bleiben bestehen.

Britta Preuss mit Sohn Aurelio, Ida Birgler (Angestellte auf der Koralpe) und Filialleiterin Henriette Nepustil (von links) © Bettina Friedl

An der Südtangente in Wolfsberg – in den ehemaligen Kraschowitz-Räumlichkeiten – hat am Donnerstag die Bäckerei Vero eine weitere Filiale eröffnet. Die Filiale am Weiher und der Betrieb auf der Koralpe, wo sich auch die Backstube von Bäckermeister und Konditor Andreas Preuss befindet, bleiben bestehen.