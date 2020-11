Facebook

Herta und Hans Taferner züchten alljährlich Hunderte Gänse in Pölling. Den Sommer über weiden sie auf saftigen Wiesen © Foto Gutschi

Er ist zwar nicht Kärntens Landespatron, trotzdem feierte man auch hierzulande zunehmend den Geburtstag des heiligen Martin am gestrigen 11. November (er ist der Oberheilige der Burgenländer) mit einem ausgiebigen Ganslschmaus. „Die Tradition des Ganslschmauses in Kärnten ist noch nicht sehr alt“, weiß Hans Taferner, seit 2007 Ganslzüchter in Pölling. Vor über 20 Jahren hat die Kooperation der „Ganslwirte“ die Ganslkultur in Kärntens Gastronomie begründet und damit nicht nur vielen Kärntner Wirten, sondern auch Landwirten ein Zusatzeinkommen beschert.