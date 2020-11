Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Mit diesem Foto wecken Siegi Krobath und Hansi Lippitz von der Narrenrunde St. Paul den Fasching symbolisch © Privat

Mit Kostümen, Krapfen & Co. wird talauf, talab am 11.11. der Faschingsbeginn eingeläutet. Heuer nicht. Durch das Coronavirus fällt das Faschingswecken nur abgespeckt oder gar nicht statt. St. Andrä lässt den Fasching per Video aufleben. „Unsere Akteure Alexander Schwab und Andreas Hobel haben das Prinzenpaar vom Vorjahr in Folie gepackt und sie werden bis nächstes Jahr in einem Kühlhaus eingesperrt. Denn coronabedingt ist erstmals ein Prinzenpaar ein Jahr länger im Amt. Das Video davon wird am 11.11. um 11.11 Uhr veröffentlicht“, so Gerald Edler, Obmann der Kulturinitiative St. Andrä. Und zwar auf der Homepage www.niagnua.net und auf Facebook unter „NiaGnua – St. Andräer Fasching“.