Seit 2. November ist das Regionalbüro Lavanttal/Völkermarkt in Erdgeschoßlage in der Wolfsberger Innenstadt zu finden.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Kleine Zeitung Regionalbüro Wolfsberg Empfang Kunde Schrittesser Wilhelm © (c) Weichselbraun Helmuth

Die Adresse ist zwar die gleiche, doch das Stockwerk ist ein anderes: Das Regionalbüro Lavanttal/Völkermarkt der Kleinen Zeitung am Weiher 11 in Wolfsberg ist vom zweiten Stock ins Erdgeschoß gezogen. Am Montag wurde der Betrieb in den modernen, größeren Räumlichkeiten aufgenommen.