Von Ast getroffen 65-Jähriger wurde bei Forstarbeiten schwer verletzt

Der Mann war Freitagvormittag mit seinem 23-jährigen Sohn in einem Wald in Frantschach-St. Gertraud mit Schlägerungsarbeiten beschäftigt.

Der Ast traf den Mann am Rücken © Fuchs

Ein 65-jähriger Kärntner ist am Freitagvormittag in der Gemeinde Frantschach-St. Gertraud (Bezirk Wolfsberg) schwer verletzt worden. Er war gemeinsam mit seinem Sohn (23) mit Forstarbeiten in einem Wald beschäftigt. Laut Polizei hatte sich plötzlich von einem umfallenden Baum ein rund fünf Meter langer Ast gelöst und den 65-Jährigen am Rücken getroffen.