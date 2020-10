Küchenfachgeschäft ist vom Fachmarktzentrum in der Spanheimer Straße in den Süden von Wolfsberg gezogen.

Das Ehepaar Walter und Marika Hasler © Privat

DanKüchen Wolfsberg ist nach vier Jahren im Fachmarktzentrum in der Spanheimer Straße umgesiedelt. Zu finden ist das Küchenfachgeschäft nun in der Klagenfurter Straße 47 nahe des neuen XXXLutz in Wolfsberg. „Die Frequenz im Süden der Stadt hat in den letzten Jahren stark zugenommen. Daher haben wir uns entschieden, in neue Geschäftsflächen zu ziehen“, so Geschäftsführerin Marika Hasler. Neben Küchen werden auch Essplätze sowie Küchengeräte verschiedenster Marken angeboten.