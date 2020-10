Vom Insolvenzverfahren gegen Friseur Klier ist auch die Filiale in Wolfsberg betroffen. Sie schließt voraussichtlich in der kommenden Woche.

Voraussichtlich nächste Woche schließt der Friseur Klier © Friedl

Nach dem Insolvenzverfahren von Friseur Klier gab der KSV 1870 bekannt, dass nur neun der insgesamt 35 Filialen in Österreich fortgeführt werden. In Kärnten bleibt nur jene im Fachmarktzentrum in der Handwerksstraße in Villach bestehen.

Betroffen von der Schließung ist auch die Klier-Filiale im Einkaufszentrum „Tenorio“ in Wolfsberg. Noch hat der Salon geöffnet, doch laut Masseverwalter wird die vor zwei Jahren in Wolfsberg eröffnete Filiale voraussichtlich nächste Woche geschlossen.