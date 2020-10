Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das grüne Team in Wolfsberg: Vallant, Stückler, Dohr und Hirzbauer © KK

Die Bürgermeisterkandidatin der Grünen Wolfsberg steht fest: Susanne Dohr führt ein motiviertes Team in den Gemeinderatswahlkampf 2021. Dohr, die bereits seit 2015 die Grünen im Wolfsberger Gemeinderat vertritt, freut sich auf eine spannende Zeit bis zu den Wahlen.

„Corona stellt uns alle vor große Herausforderungen, aber ich glaube daran, dass wir als Gesellschaft durch Zusammenhalt an dieser Krise wachsen können. Anstatt immer über alles zu schimpfen, überlege ich mir lieber Lösungen“, sagt Dohr, die als psychosoziale Begleitung für Jugendliche im zweiten Arbeitsmarkt arbeitet.

Der Mutter von zwei Kindern ist das genaue Hinschauen ein großes Anliegen. „Ich bin im Vorstand des Tierschutzvereins Tierheim Wolfsberg und habe dort die Funktion des Kassiers. Genauso sorgfältig wie dort möchte ich auch die Finanzen der Gemeinde im Auge behalten. Fairness und genaues Draufschauen, was mit öffentlichen Geldern passiert, sind mir wichtig“, so Dohr.