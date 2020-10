Facebook

Das Team der Anadi-Bank in Wolfsberg © KK/fotografie-gutschi.at

Die Anadi-Bank hat in diesem Jahr ihr Bürogebäude samt dem Parkhaus mit 157 Stellplätzen in der Herrengasse in Wolfsberg verkauft. Und zwar an die Gutsche Technik GmbH, die auch das Parkhaus betreibt. Über den Kaufpreis wird geschwiegen. Seit dem Verkauf mehreren sich Gerüchte, dass die Bank die Innenstadt verlassen soll. In einer heutigen Presseaussendung betont jedoch Gernot Schweiger, Leiter der Region Unterkärnten der Anadi-Bank, die Wichtigkeit des Standortes in Wolfsberg. „Unsere Filiale liegt in zentraler Lage mitten in der Stadt und wird von den Kunden seit jeher sehr gut angenommen", so Schweiger. Der kürzlich erfolgte Verkauf des Büro- und Parkhauses durch die Austrian Anadi Bank hätte keinerlei Einfluss auf den weiteren Betrieb der Filiale in der Herrengasse, auch die Anadi Kundenparkplätze stehen weiter zur Verfügung. „Wir sind und bleiben ein verlässlicher Partner für unsere Kunden in und um Wolfsberg“, erläutert Schweiger.