Die Ölbergkapelle, ein Kunstschatz in der Markuskirche in Wolfsberg, muss restauriert werden. Schüler der Fachschule für Sozialberufen sammelten Geld für den Renovierungsfonds.

Die Schüler der Fachschule für Sozialberufe spendeten © Privat

Wolfsberg ist auch eine Schulstadt und viele Schüler lernen durch die angebotenen Stadtführungen ihre Heimat näher kennen. So auch eine Klasse der Fachschule für Sozialberufe, die es sich dabei zur Aufgabe gemacht hat, an der Restaurierung eines Kunstschatzes an der Markuskirche mitzuwirken. Es handelt sich dabei um die Ölbergkapelle. Durch eine Klassensammlung konnten die Schüler einen Betrag über 100 Euro an den Renovierungsfonds der Stadtpfarre überweisen.