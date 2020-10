Facebook

Von links: Johannes Schwar und Ralf Röll © Josef Emhofer

"Beim Reden kommen die Leute zusammen“, sagt ein altes Sprichwort. So geschehen am KuKuMa-Markt in Wolfsberg, wo die Biobauern Johannes und Barbara Schwar vulgo Jörglbauer von der Hinterwölch auf den Wolfsberger Goldschmied Ralf Röll trafen. Die Dexter-Rinder sind mit ihren irischen Wurzeln eine der kleinsten in Europa heimischen Rinderrassen. Da man am Hof die Devise lebt, alles vom Tier zu verarbeiten, wurde die Idee geboren, aus den schönen Hörnern der Tiere edle Schmuckstücke herzustellen. Johannes Schwar: „Je nach Alter, Geschlecht und Genetik gibt es Unterschiede bei Form, Farbe und Größe der Hörner. Auch die Fütterung spielt eine Rolle.“