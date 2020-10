Facebook

Das Stiftsgymnasium in St. Paul © Privat

Am Donnerstag wurde bekannt, dass ein Schüler einer zweiten Klasse des Stiftsgymnasiums in St. Paul Covid-19-positiv getestet wurde. Die gesamte Klasse wurde noch am selben Tag in Quarantäne geschickt und mit dem Contact Tracing begonnen. Die Tests ergaben bisher, dass auch noch ein zweiter Schüler infiziert ist.