Das Trio attackierte am 19. September auf einem Parkplatz in Wolfsberg einen 35-jährigen Mann. Sie wollten von ihm Geld haben. Die drei Burschen wurden bei der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.

Der Vorfall ereignete sich gegen 2.45 Uhr (Sujetbild) © KLZ/Kanizaj

Der Vorfall ereignete sich am 19. September in Wolfsberg. Ein Mann aus St. Andrä ging in der Nacht zu Fuß in Richtung eines Lokales. Auf dem dortigen Parkplatz wurde der 35-Jährige von drei Männern angesprochen. Sie fragten ihn, ob er Bargeld bei sich hätte. Als er verneinte, bedrohte das Trio den Mann, der darauf weglief. Im Zuge dessen stießen die drei Burschen den 35-Jährigen nieder. Bei der Polizei gab er zu Protokoll, dass sie ihn auch mit Faustschlägen attackierten. Er erlitt dabei Kopfverletzungen unbestimmten Grades.