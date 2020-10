Facebook

Der Prozess fand am Landesgericht Klagenfurt statt © KLZ/Weichselbraun

Ein Kärntner musste sich am Freitag in Klagenfurt vor einem Geschworenengericht verantworten. Im April des Vorjahres war der 45-Jährige in Wolfsberg mit seinem Nachbarn in Streit geraten und stach ihm in der Folge mit einem Klappmesser in den Bauch. Der Schwerverletzte schleppte sich noch ins Freie, wo er dann zusammenbrach. Er habe sich nur wehren wollen, der Nachbar habe ihn angegriffen, sagte der Mann in der Einvernahme durch den Vorsitzenden des Geschworenensenats, Richter Gerhard Pöllinger-Sorre. Allerdings wichen seine Schilderungen, die er vor der Polizei und beim Psychiater abgegeben hatte, und jene, die er in der Hauptverhandlung präsentierte, zum Teil deutlich voneinander ab.