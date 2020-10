Roman Neuwirth (19) und Maximilian Lenz (17) aus Wolfsberg nahmen erfolgreich an der Kletter-Staatsmeisterschaft in Innsbruck teil. Die beiden Nachwuchstalente holten sich auch in der Vergangenheit schon Titel.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Maximilian Lenz trainiert fünf bis sechs Mal pro Woche © KK/Privat

Bei der Frage, was man als Kletterer besonders braucht, sind sich die beiden Nachwuchstalente Roman Neuwirth (19) und Maximilian Lenz (17) einig: Durchhaltevermögen und Ehrgeiz. Zwei Eigenschaften, die die beiden Wolfsberger Sportler auf jeden Fall besitzen – wie sich bei den Österreichischen Staatsmeisterschaften im Klettern zeigte. Roman Neuwirth hat Durchhaltevermögen und Ehrgeiz Foto © KK/Privat

Roman Neuwirth holte sich in seiner Altersklasse der U20 sogar den Boulder-Staatsmeisterstitel 2020. „Es freut mich, dass sich das Training bezahlt gemacht hat“, sagt der Wolfsberger, der die HTL Wolfsberg abschloss und derzeit seinen Zivildienst beim Roten Kreuz absolviert. Mehrere Stunden pro Woche gehen für das Training auf.

„Meinen Fokus habe ich derzeit auf das Bouldern, also das Klettern ohne Seil, gelegt. Es gefällt mir, weil es ständig neue Herausforderungen zu bewältigen gibt. Es ist immer etwas Neues“, sagt Neuwirth, der auch schon einige Erfolge verbuchen kann, wie etwa einen 8. Platz bei der Jugendweltmeisterschaft in China 2016 im Bouldern (U16). Außerdem belegte er 2016 beim Österreich-Cup im Bouldern den 1. Platz und beim Europa-Cup in Frankreich den 4. Platz.