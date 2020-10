Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Testungen gehen weiter © KLZ/Markus Traussnig

434 Kärntner sind derzeit mit dem Coronavirus infiziert. In Kärnten wurden mit am Mittwoch zwischen 8 und 16 Uhr insgesamt 49 Coronaneuinfektionen gemeldet. Drei Fälle, ein Lehrer und zwei Studenten, wurden an der Gustav Mahler Privatuniversität für Musik in Klagenfurt festgestellt, das Contact Tracing ist im Laufen, die Uni wird bis 3. November geschlossen, in substituierbaren Fächern wird auf Distanzlehre umgestellt, auch Videostreams aus Lehrsälen sind möglich. Bestimmte Ergänzungsfächer werden gar nicht stattfinden.