130 Corona-Tests können täglich am Marktgelände in Kleinedling durchgeführt werden © Georg Bachhiesl

Der städtische Kindergarten und der Förderkindergarten in St. Marein sind aufgrund mehrerer Corona-Fälle zumindest bis einschließlich Freitag gesperrt. Nachdem am vergangenen Mittwoch eine Betreuerin einer AVS-Gruppe positiv getestet wurde, kamen sofort 15 Kinder in Quarantäne. Diese wurden am nächsten Tag durch ein mobiles Team des Roten Kreuzes im Kindergarten getestet. Auch Eltern konnten einen Corona-Test machen. Von diesen Testungen ist niemand positiv, wie der Landespressedienst am Dienstag mitteilte. Die Quarantäne dieser Gruppe ist mit Dienstag aufgehoben.