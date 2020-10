Josef Jernej war 17 Jahre lang am Posten in der Gemeinde Frantschach-St. Gertraud tätig. Zum Abschied gab es Geschenke und Glückwünsche.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Günther Vallant, Josef Jernej und Roland Kleinszig © Privat

Der langjährige Kommandant der Polizeiinspektion St. Gertraud, Josef Jernej, hat am 30. September seinen letzten Dienst angetreten. Jernej war über 17 Jahre am Posten in der Gemeinde Frantschach-St. Gertraud tätig und maßgeblich an der Durchsetzung vieler Sicherheitsprojekte, unter anderem auch dem seit dem im Vorjahr in Kraft befindlichen Lkw-Fahrverbot für den Durchzugsverkehr, beteiligt.