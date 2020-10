Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© photo 5000

Gemäß der geltenden Verordnung der Stadtgemeinde Wolfsberg können Gastgärten von 1. März bis 31. Oktober von 8 bis 24 Uhr betrieben werden. Bereits in seiner Sitzung am 24. September hat der Gemeinderat über die Möglichkeit einer ganzjährigen Öffnung von Gastgärten zur Förderung der coronagebeutelten Gastronomie diskutiert. Damals wurde ein ÖVP-Antrag, der die ganzjährige Öffnungsmöglichkeit von 8 bis 1 Uhr vorsah, mehrheitlich von SPÖ, Grünen und Liste Wolfsberg von der Tagesordnung abgesetzt. Nun soll der Gemeinderat in seiner Sitzung am 5. November eine neue Gastgarten-Verordnung zur ganzjährigen Öffnungsmöglichkeit von 8 bis 24 Uhr beschließen.