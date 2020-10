Am 22. Oktober eröffnet offiziell der neue XXXLutz in der Klagenfurter Straße in Wolfsberg. Stammkunden können bereits am 20. und 21. das Möbelgeschäft aufsuchen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Martina Schmerlaib

Der Möbeldiskonter „Möbelix“ an der Klagenfurter Straße in Wolfsberg hat bereits Ende September eröffnet. Nach zwölfmonatiger Bauzeit folgt nun der XXXLutz nach. Das Möbelhaus wird am 22. Oktober offiziell eröffnet, für Stammkunden gibt es jedoch eine Voreröffnung, bei der bereits eingekauft werden kann – und zwar am 20. und 21. Oktober. Der neue XXXLutz bietet eine Verkaufsfläche von 12.600 Quadratmetern und ein Restaurant mit 106 Sitzplätzen an.