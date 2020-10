Facebook

Nachdem bekannt am Mittwoch bekannt wurde, dass sich eine Betreuerin des AVS-Förderkindergartens in St. Marein mit dem Covid-19-Virus angesteckt hatte, wurde eine Gruppe mitsamt 15 Kindern geschlossen. Am Donnerstag führte ein Rotkreuz-Team vor Ort Testungen an den Kindern, Eltern und Betreuerinnen durch. Diese befinden sich bereits in Quarantäne. Die ersten Ergebnisse stehen nun fest: Eine weitere Betreuerin des städtischen Kindergartens, beide Kindergärten befinden sich im selben Gebäude, ist ebenso infiziert. Da es sehr viele Kontakte gab, muss der gesamte Förderkindergarten und auch der gesamte städtische Kindergarten für voraussichtlich die gesamte nächste Woche geschlossen werden, das teilt der Landespressedienst Freitagnachmittag mit. Die anderen Ergebnisse der Kinder und Eltern sind noch offen.