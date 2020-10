Facebook

Am Mittwoch lenkte ein 85-jähriger Mann aus dem Bezirk Murtal kurz nach 17 Uhr seinen PKW auf der Lavantstraße im Gemeindegebiet Reichenfels in Richtung Obdacher Bundesstraße und bog in Folge nach links in diese ein. Dabei kam es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß mit einem auf der Obdacher Bundesstraße in Richtung Reichenfels fahrenden Pkw, gelenkt von einem 26-jährigen Mann ebenfalls aus dem Bezirk Murtal.