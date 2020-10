Facebook

Wohin die Wolfsberger Teststation kommt, ist noch offen © FOTOKERSCHI.AT / KERSCHBAUMMAYR

Das Land Kärnten hat bestätigt, dass nun auch in Wolfsberg eine fixe Corona-Teststation aufgebaut wird. Und zwar schon nächste Woche. „Die Teststation bleibt so lange in Wolfsberg, solange wir Covid-19 haben. Dort können sich Lavanttaler testen lassen, die über 1450 oder über den Amtsarzt eine Aufforderung erhielten“, so Gerd Kurath vom Landespressedienst. Bisher wurden Lavanttaler für andere Bezirke zugeteilt und mussten zum Teil bis nach St. Veit für einen Corona-Test fahren. Solche Teststationen, die vom Roten Kreuz betreut werden, gibt es bereits in Spittal, Villach, St. Veit oder Klagenfurt. Wo die Teststation in Wolfsberg aufgebaut wird, ist noch nicht öffentlich. Auch der genaue Zeitpunkt wird erst noch bekannt gegeben.