Von links: Karin und Harald Ruzicka, Gebhard Müller und Patricia Jäger © Schmerlaib

Tortillas, Buritos, Steaks, Cocktails und Co. – alles, was die mexikanische Küche zu bieten hat, gibt es nun auch in Wolfsberg. Karin und Harald Ruzicka, die einstigen Betreiber des S‘Landhaus in der Ritzinger Straße in Wolfsberg, sind wieder zurückgekehrt und wollen dem Restaurant neues Leben einhauchen. Das „Papa Chicco“ soll am Donnerstag um 17 Uhr eröffnen.