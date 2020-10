Weil Sopron in Ungarn und Wolfsberg die gleiche Postleitzahl, nämlich 9400, haben, wurden von Dienstag auf Mittwoch irrtümlicherweise elf Coronafälle aus Ungarn in die Kärntner Statistik eingerechnet. Die Zahl wurde nun korrigiert, es gab 61 statt 72 Neuinfektionen. Kärnten hält bei 287 aktiv Erkrankten.

Ein am Mittwoch gemeldeter, deutlicher Anstieg der Coronaviurs-Zahlen in Kärnten mit 72 Fällen ist nicht richtig gewesen. In Wahrheit gab es 61 Neuinfektionen. Elf Fälle hatte das Computersystem dem Bezirk Wolfsberg zugeordnet. Diese Infizierten leben aber in Wahrheit im ungarischen Sopron. Sie wurden in Österreich getestet, ihre Daten flossen in die Statistik. Und weil Sopron und Wolfsberg mit 9400 die gleiche Postleitzahl haben, wurden sie Kärnten zugerechnet.