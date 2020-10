Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Polizeieinsatz wegen Gewalt gegen eine Frau in Wolfsberg © KLZ/Eder

In einer Wohnung in Wolfsberg schlug ein 38-jähriger Rumäne in den letzten drei Wochen mehrmals auf seine 27-jährige Freundin ein und bedrohte sie mit dem Umbringen. Das gab die Polizei in der Aussendung bekannt.