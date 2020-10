Facebook

Musiker Martin Wölle aus Leoben hat nun mit "Lucretia" seine dritte Single herausgebracht © Foto Gutschi

Seine „Sambora Strat“ hängt sich Musiker Martin Wölle von all seinen Gitarren am liebsten um. Nach 25 Jahren ist seine Liebe für das Instrument ungebrochen. Das Stratocaster-Sondermodell stammt für Wölle noch aus einer anderen musikalischen Zeitrechnung. Keine Frage, damals war noch Grunge angesagt. „Living Theatre“ hieß ganz tief in den Neunzigerjahren eine der heißesten Bands in der Stadt Leoben. Im Auge des Orkans: Martin Wölle – mit seiner „Sambora Strat“. Immer der Ruhepol der quirligen Band.