Die Wolkendecke lockert am Donnerstag in Unterkärnten nur sehr zögerlich auf.

Trüber wird es am Mittwoch in Unterkärnten © APA

Häufig trüb, bis knapp über 10 Grad: So wird das Wetter am Donnerstag in Unterkärnten. Bei uns baut sich ein neues und sehr kräftiges Hochdruckgebiet auf. Dieses Hoch mit dem Namen "Ramesh" dehnt sich von Norden her zu den Alpen aus und trocknet die Luft allmählich ab. Damit fällt eigentlich kein nennenswerter Regen mehr, aber die vorhandene Wolkendecke lockert nur sehr zögerlich auf.