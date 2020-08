Der 59-Jährige verletzte sich bei dem Fahrradsturz in der Nacht von Freitag auf Samstag unbestimmten Grades. Die Rettung lieferte ihn in das LKH Wolfsberg ein.

Die Rettung brachte den verletzten Mann ins Landeskrankenhaus Wolfsberg © Jürgen Fuchs

Ein 59-jähriger Mann fuhr am Freitag in der Nacht mit einem E-Bike auf der unbeleuchteten Gemeindestraße am Industriepark in Kleinedling in der Stadtgemeinde Wolfsberg in Richtung Packer Bundesstraße.