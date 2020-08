Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Gorilla - stock.adobe.com

Der wilde Ritt auf zwei Rädern talwärts ist für Mountainbiker Nervenkitzel pur. Enden kann das oft folgenschwer. Alleine am vergangenen Donnerstag gab es am „Flow Country Trail“ in Bad Kleinkirchheim – mit rund 15 Kilometern ist es der längste Europas – drei Unfälle binnen weniger Stunden. Die Vorsicht sollte also stets am Rad mitfahren, appelliert auch Kärntens Radkoordinator und Ex-Rennrad-Profi Paco Wrolich: „Es ist immer eine Frage der Zumutbarkeit, man muss sich seiner eigenen Fähigkeiten bewusst sein und nicht über das Ziel hinausschießen.“