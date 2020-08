Um die Umwelt zu schonen, wurde ein "Mitfahrbankerl" in St. Michael aufgestellt. So können spontane Fahrgemeinschaften gebildet werden.

Stadtrat Jürgen Jöbstl und der Leiter der Umweltabteilung, Günther Rampitsch, vor dem Mitfahrbankerl in St. Michael © Stadtpresse

Das erste „Mitfahrbankerl“ wurde nun in St. Michael installiert. Will man zum Beispiel Richtung Wolfsberg, so steckt man das „Ich will Richtung Wolfsberg“-Schild einfach in die Halterung und wartet darauf, mitgenommen zu werden. Von St. Michael aus hat man somit die Möglichkeit - neben Wolfsberg - in Richtung Siegelsdorf, Hattendorf oder Lading zu fahren. Bewährt sich das „Mitfahrbankerl“ – eine Initiative der Klima- und Energiemodellregion „Energieparadies Lavanttal“ mit der Gemeinde – werden zukünftig weitere installiert.