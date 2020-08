Facebook

© pattilabelle - stock.adobe.com

Am Montag und Dienstag wurden von bisher mehreren unbekannten Tätern in zwei Supermärkten in St. Kanzian, einem Supermarkt in St. Paul im Lavanttal und einem Fachgeschäft in Bleiburg diverse Getränke (alkoholische und nicht alkoholische), Süßigkeiten und ein Mobiltelefon gestohlen.