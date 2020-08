Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Stefan Deutschmann, Hubert Piegger, Christian Brugger, Christoph Schasche, Hemma Deutschmann, Karl Heinz Smole und Franz Zechner (von links) © Andrea Steiner

Das Wetter hätte nicht besser sein können: "Gut, dass wir ein Scramble-Turnier ausgeschrieben haben. So blieb uns zwischendurch immer wieder Zeit, um das herrliche Panorama zu genießen", freute sich Christoph Schasche, Präsident des ASVÖ Kärnten. Der Allgemeine Sportverband Österreich (ASVÖ), ein überparteilicher Sport-Dachverband mit derzeit über 60 Sportarten und 450 Sportvereinen mit 60.000 Mitgliedern in Kärnten, organisiert jedes Jahr ein Golfturnier, zu welchem heuer die ehrenamtlichen Funktionäre der sieben Mitgliedsgolfclubs eingeladen wurden. Schauplatz des Turniers mit 28 Teilnehmern war die Golfanlage Millstätter See. Bruttosieger wurden Karl Heinz Smole und Franz Zechner (GC Wolfsberg), den Nettosieg holten sich Stefan und Hemma Deutschmann vom Golfpark Klopeinersee-Südkärnten. Millstatts Präsident Christian Brugger konnte unter anderen auch den Tiroler ASVÖ-Präsidenten Hubert Piegger, Jürgen Pfeiler und Günter Leikam (ASKÖ Kärnten) sowie die Ehrenpräsidenten Hans Fian und Mathias Aniwanter (GC Millstätter See) begrüßen.