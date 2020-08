Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Grenzübergang in Grablach © Tamina Katz

Eine kurzfristig und für die Behörde völlig überraschend erlassene Verordnung sorgte in der Nacht auf Sonntag für kilometerlange Staus und stundenlange Wartezeiten an den Grenzübergängen zwischen Slowenien und Kärnten. Bis zu zehn Stunden lang mussten Autofahrer vor dem Karawankentunnel in Slowenien auf die Einreise nach Österreich warten, bis zu sieben Stunden am Loiblpass.