Noch heute gibt Joe „Tiger“ Pachler Box-Unterricht © Eggenberger

Sie sind dreifacher Staatsmeister im Boxen und waren 1978 sogar Europameister. Wie kamen Sie aufs Boxen? Haben Sie schon als Bub gerne gerauft?

Joe Tiger Pachler: Ich bin mit sieben Geschwistern auf 1000 Metern Seehöhe am Weißenberg in Ettendorf aufgewachsen und wir haben natürlich gerne gerauft. Das Boxen hat mich schon als Kind fasziniert. Wir standen nachts auf, wenn Boxkämpfe von Muhammad Ali übertragen wurden. Die haben wir zusammen mit Gästen angeschaut, weil wir in den 60ern in unserem Gasthaus den einzigen Fernseher weit und breit hatten.