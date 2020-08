Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der neue Administrator Pater Marian Kollmann übernahm mit 1. August auch die Leitung der Stiftspfarre St. Paul © Rosina Katz-Logar

Mit Beginn des neuen Arbeitsjahres am 1. September treten wieder personelle Veränderungen in den Pfarren der Diözese Gurk in Kraft. Geistlicher Rat Miklós Sántha wird als Provisor der Pfarren St. Gertraud und Kamp entlastet. Als Provisor folgt Piotr Tomecki, bisher für die Pfarren Treffen, Afritz, Arriach und Innerteuchen verantwortlich. Tomecki wurde außerdem zum Rektor der Kapelle des Karmel Himmelau in St. Michael bestellt. Neuer Pfarrprovisor von Treffen, Afritz, Arriach und Innerteuchen wird der bisherige Kaplan der Klagenfurter Stadthauptpfarre St. Egid, Sven Wege.