Hannes Primus ist der neue Bürgermeister der drittgrößten Stadt Kärnten © Bettina Friedl

Am Dienstag hat Hans-Peter Schlagholz (SPÖ) nach neun Jahren sein Amt als Bürgermeister von Wolfsberg vorzeitig zurückgelegt, ab Mittwoch ist Hannes Primus amtsführender Bürgermeister der drittgrößten Stadt Kärntens. Die Angelobung erfolgt in der Gemeinderatssitzung am 6. August. Was seine erste Tat nach der Angelobung sein wird? „Meine Frau und meine Kinder umarmen, ihnen ein Bussi geben und danken, dass ich die beste Familie habe“, so Primus, der am 1. August seinen 44. Geburtstag feiert.