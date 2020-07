Manfred Raggautz, Bundesrettungskommandant in Ruhe, ist am Montag im 77. Lebensjahr verstorben. Er war Träger des Goldenen Ehrenzeichens der Republik Österreich.

Der Bundesrettungskommandant in Ruhe, Manfred Raggautz, ist am Montag im 77. Lebensjahr verstorben. Er war ab den frühen 60er-Jahren aktiv für das Rote Kreuz in Wolfsberg tätig. Bei der Wahl des Bezirksausschusses 1970 wurde er zum Bereitschaftsleiter und Rettungsdienstreferent-Stellvertreter gewählt. In den 80er-Jahren war er Katastrophenhilfsreferent der Bezirksstelle Wolfsberg.