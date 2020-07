Facebook

Conny Gupper hat ein Café in Bad St. Leonhard eröffnet © Herbert Hollauf

In der ehemaligen Filiale der Bäckerei Dohr am Hauptplatz in Bad St. Leonhard kann man seit dem Wochenende wieder Kaffee trinken und Backwaren genießen. Die in Wolfsberg geborene und im Bergdorf Kamp wohnende Conny Gupper hat sich mit „Conny’s Café“ ihren Traum vom eigenen Geschäft verwirklicht.