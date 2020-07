Facebook

Pater Marian Kollmann wird in den kommenden drei Jahren die Geschicke der Benediktiner in St. Paul leiten © Katz-Logar

Der 18. Juli 2020, ein Samstag, wird in der Biografie von Pater Marian Kollmann OSB immer einen ganz besonderen Platz einnehmen. An diesem Tag wurde der 37-Jährige zum Administrator des Benediktinerstiftes St. Paul im Lavanttal gewählt. Dass sich die Mitbrüder in der Abtei im Paradies Kärntens für ihn entschieden haben, bedeutet für Pater Marian Freude und Ehre, aber auch Verantwortung, wird er doch in den kommenden drei Jahren die Geschicke des Stiftes leiten.