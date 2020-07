Facebook

Die Bergkapelle St. Stefan veranstaltete das erste Konzert im Corona-Ausnahmejahr © Steinwender

Das erste Konzert der Bergkapelle St. Stefan im Corona-Ausnahmejahr fand am vergangenen Freitag in Form eines Dämmerschoppens beim Gasthof Silberberg in St. Johann statt. Kapellmeisterin Kathrin Weinberger führte mit ihren Musikern durch ein buntes Programm von Märschen bis hin zu modernen Rhythmen. Stabführer Thomas Weilguni gab mit der Kapellmeisterin auch so manche gesangliche Einlage zum Besten.