Die Next Generation IT-Service GmbH aus St. Stefan übernimmt die franz sattler IT GmbH aus Wolfsberg. Die Firma bietet ihren Kunden Lösungen in allen Belangen der elektronischen Datenverarbeitung an.

Vergrößerte ihr Team: die Next Generation IT-Service GmbH © Privat

Die Geschäftstätigkeit der franz sattler IT GmbH aus Wolfsberg ging mit 1. Juli in die Firma Next Generation IT-Service GmbH (kurz NXT IT-Service) in St. Stefan über. Die bisherigen Mitarbeiter des IT-Experten Franz Sattler, der sein Unternehmen vor 20 Jahren gegründet hat, werden auch bei den NXT IT-Service-Geschäftsführern Jennifer Rieger und Thomas Kehraus mit an Bord sein.

„Die nun deutlich vergrößerte NXT IT-Service bietet erstklassige IT- und Infrastrukturlösungen und begleitet Kunden verlässlich in allen Belangen der elektronischen Datenverarbeitung“, erklären Rieger, Kehraus und Sattler, der dem nun gewachsenen Unternehmen noch für die nächsten zwölf Monate beratend zur Seite stehen wird. Die beiden IT-Experten Kehraus und Sattler kennen sich seit vielen Jahren. Intensive Gespräche in der jüngeren Vergangenheit haben zu der nun vereinbarten Lösung geführt. „Ich bin sehr froh, dass meine bisherigen Kunden auch weiterhin professionell betreut werden“, betont Sattler. Kehraus, der die NXT IT-Service GmbH im Jahr 2015 gründete, leitet diese als geschäftsführender Gesellschafter Seite an Seite mit Rieger. Vor Kurzem hat das nun vergrößerte Unternehmen den neuen Firmensitz im Gewerbepark in St. Stefan im Lavanttal bezogen.

Die Lavanttaler Firma mit aktuell insgesamt sieben Mitarbeitern bietet ihren Kunden Lösungen in allen Belangen der elektronischen Datenverarbeitung an.