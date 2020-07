Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Innenstadt in Wolfsberg soll belebt werden © Bettina Friedl

Die Ausschreibung „Meine Pop-up-Store Kooperation“ des Kärntner Wirtschaftsförderungs Fonds (KWF) mit der Stadtgemeinde Wolfsberg geht in die dritte Runde. Bis 31. Juli haben Unternehmer die Möglichkeit, ihr Ladenkonzept inklusive Darstellung der damit verbundenen Kooperationen mit anderen Unternehmen und Bildungseinrichtungen beim KWF einzureichen. Seitens der Gemeinde Wolfsberg werden verschiedene Geschäftsräumlichkeiten in der Innenstadt mietkostenfrei für sechs bis zwölf Monate zur Verfügung gestellt. „Pop-up-Stores bringen eine wirtschaftliche Belebung und durch ihre neuen Ideen auch viel Schwung in die Innenstadt“, sagt Stadtrat Christian Stückler, Referent für Stadtmarketing: „Die Stadtgemeinde Wolfsberg hat das Konzept von Beginn an unterstützt. Wir hoffen, dass wir auch diesmal wieder eine große Vielfalt an Bewerbern ansprechen können.“

Maximal acht Projekte werden die Pop-up-Stores nutzen können. Betriebskosten sowie Einrichtung beziehungsweise Ausstattung sind selbst zu übernehmen. Details und nähere Informationen gibt’s im Internet unter www.wolfsberg.at oder unter www.kwf.at.