Die heurige Hautschutzkampagne findet am 22. Juli beim Camping Nord am Klopeiner See und im Stadionbad Wolfsberg ihren Auftakt.

Sonnenschutz ist für Kinder und Erwachsene wichtig © Aidman - stock.adobe.com

Der Sommer ist klassischerweise auch Sonnenzeit und somit die richtige Zeit für die traditionelle Hautschutzkampagne der Österreichischen Gesundheitskasse. Diese findet heuer zum 20. Mal statt und steht unter dem Motto „Sonne und Leben“.

Kooperationspartner der Kampagne der ÖGK Kärnten (vormals Kärntner Gebietskrankenkasse) sind die Kleine Zeitung, die Fachgruppe der Dermatologen in der Kärntner Ärztekammer, das Gesundheitsreferat des Landes Kärnten, die Apothekerkammer Kärnten sowie die Cetaphil-Sonnenschutzspezialisten von Galderma. Beginn der Hautschutzkampagne ist nächste Woche. Im Bezirk Völkermarkt machen die Spezialisten am Mittwoch, den 22. Juli, in der Zeit von 11 bis 13 Uhr im Campingbad Nord am Klopeiner See Station. Danach zieht der Tross weiter, und zwar ins Strandbad Wolfsberg, wo Interessierte zwischen 15 und 17 Uhr beraten werden. Besucher erhalten Tipps und Ratschläge über den richtigen Umgang mit der Sonne. Bei Schlechtwetter werden die beiden Termine um eine Woche auf 29. Juli verschoben.