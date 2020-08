Facebook

Die Sonne kann man am Dienstag auch beim Spazieren genießen © APA/BARBARA GINDL

Der Hochdruckeinfluss nimmt zu und es wird trockener. Morgendliche Restwolken und Nebelfelder lösen sich rasch auf und machen der Sonne Platz. Man soll sich also von den Nebelbänken und Restwolken in der Früh nicht beirren lassen. Sie lösen sich teils auf bzw. ziehen sich an die Berghänge zurück und wandeln sich in Quellwolken um.