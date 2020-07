Facebook

Hinter der Park&Ride-Anlage beim Bahnhof in Wolfsberg sollen 55 neue Wohnungen entstehen © Bettina Friedl

In Wolfsberg ist das nächste große Wohnbauprojekt in der Warteschleife: und zwar am Kirchbichl, westlich des Hauptbahnhofes in Wolfsberg. Im Hinblick auf die Stadtentwicklung hat die Stadtgemeinde im Jahr 2016 das rund 1,8 Hektar große sogenannte „Mikutta“-Areal hinter der Park&Ride-Anlage in Wolfsberg angekauft. Kosten: 1,3 Millionen Euro.