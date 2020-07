Am 4. Juli hat Gerlinde Wagner ihre Pasta-Manufaktur „Pasta Passion“ am Hohen Platz in Wolfsberg eröffnet.

Brigitte Joun und Gerlinde Wagner (von links) im Pasta-Laden © Martina Schmerlaib

Für ihre gefüllten, variationsreichen Teigtaschen ist Gerlinde Wagner vielen Lavanttalern seit Jahren bekannt. Nachdem sie mit verschiedenen Nudelgerichten auch am KuKuMa-Markt vertreten ist, wagt sie nun den nächsten Schritt. Am Samstag hat sie ihre kleine, aber feine Pasta-Manufaktur am Hohen Platz in Wolfsberg eröffnet. „Ich bereite die Ware immer frisch zu, deshalb wäre es mir sehr recht, wenn die Leute bei mir vorbestellen“, sagt Wagner, die im LKH Wolfsberg arbeitet.