Vor einem Jahr soll ein 44-Jähriger in Wolfsberg seinem Nachbarn ein Messer in den Bauch gerammt haben. Jetzt muss er wegen Mordversuchs vor Gericht.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Markus Traussnig

Ein Jahr nachdem ein damals 44-jähriger Kärntner seinem Nachbarn in Wolfsberg ein Klappmesser in den Bauch gerammt haben soll, muss er sich nun vor Gericht verantworten. Ihm wird versuchter Mord vorgeworfen, teilte das Landesgericht Klagenfurt am Freitag mit. Der Geschworenenprozess unter Vorsitz von Richter Gerhard Pöllinger-Sorre beginnt am kommenden Donnerstag.