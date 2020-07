Kleine Zeitung +

St. Andrä Kindergarten in der Stadtgemeinde St. Andrä wird ab Herbst teurer

Die Gebühren für die Kindergartenkinder in St. Andrä steigen ab 1. September um fünf Prozent an. Das wurde in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates am 30. Juni einstimmig beschlossen.