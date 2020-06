Facebook

Obmann Manfred Jöbstl ist seit 25 Jahren am Bauernmarkt präsent © Privat

Seit Jahrzehnten bietet die Lavanttaler Vermarktungsgemeinschaft immer freitags einen Bauernmarkt in der Vermarktungshalle südlich vom Euco-Center in Wolfsberg an. Bei acht heimischen Direktvermarktern kann man sich mit Salami, Speck, Brot, Eiern, Käse, Gemüse, Mehlspeisen & Co. eindecken.